superman di james gunn contiene un easter egg profondo per i fan storici dei fumetti

dettaglio nascosto rivela una profonda connessione con le origini dei fumetti, offrendo ai fan un’esperienza ancora più immersiva e autentica. James Gunn, con questa scelta, non solo rende omaggio alla tradizione, ma apre anche nuove prospettive narrative, dimostrando quanto il passato possa arricchire il presente. Questa scoperta rappresenta un ponte tra passato e futuro, rendendo il film un appuntamento imperdibile per gli appassionati di Superman.

Il prossimo film dedicato a Superman, diretto da James Gunn, si distingue per un profondo rispetto alla tradizione dei fumetti e per l’intento di onorare la storia del personaggio in modo fedele e innovativo. Tra le molteplici scelte narrative, il regista ha deciso di approfondire uno degli aspetti più discussi della mitologia dell’Uomo d’Acciaio: il ruolo delle lenti ipnotiche come elemento chiave nel travestimento di Clark Kent. Questo dettaglio, spesso sottovalutato o considerato poco credibile, rivive grazie a una spiegazione che ricollega le origini più antiche del personaggio. hypno-glasses: James Gunn ridà vita a un elemento dimenticato del folklore di Superman. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it