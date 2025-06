Osasuna presenta la sua prima maglietta per la prossima stagione

Osasuna svela con orgoglio la sua prima maglietta per la stagione 2025-26, celebrando un traguardo storico: i 40 anni dalla prima prestigiosa partecipazione europea. Il design, dominato dal rosso simbolo del club, rende omaggio alle radici e alla tradizione navarrese, rivisitando le iconiche divise degli anni '80. Un mix di passato e presente che entusiasma tifosi e appassionati. Scopriamo insieme questa maglietta che incarna passione e storia!

2025-06-30 23:49:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: Osasuna ha portato alla luce Il prossimo primo abbigliamento Per la campagna 2025-26. Con il Rosso come protagonista come potrebbe essere altrimenti, il Navarro Club e Macron Sono stati ambientati nella maglietta che la squadra indossava Nel 1985. Il motivo è il 40 anni che sono soddisfatti della prima partecipazione europea del rosso e quando hanno suonato il già estinto Uefa Cup. In effetti, i social network del club hanno lanciato Un video di presentazione in cui ci sono momenti di quell’anno, oltre ai due modelli di Glasgow, una città in cui quel famoso gioco è stato giocato contro il Ranger. 🔗 Leggi su Justcalcio.com