Serie B Donne | palla a due alle 21 La Bsl a Fidenza trova la Fulgor Il Peperoncino aspetta Piumazzo

Appuntamento infrasettimanale per le bolognesi diB. Bsl San Lazzaro eprese con il turno infrasettimanale per la quinta di ritorno. Il, reduce dalla sconfitta 87-60 di Rimini, è attesa da un doppio confronto interno da sfruttare nel migliore dei modi. Si comincia21 con la sfida alla palestra Mascherino tra la formazione di Massimo Annunziata e. Confronto difficile, ma le giallorosse cercheranno di sfuttare il fattore campo. Sabato bis21 con la Valtarese. Trasferta parmense per la Bsl. Le ragazze di Paolo Dalè saranno21 ain casa. Confronto interessante tra due squadre a centroclassifica. Bsl che vuol tornare a correre dopo la sconfitta interna, 56-70, contro l’imbattuta capolista Cavezzo. Sabato19 le biancoverdi sono iattese dalla sfida interna con Cesena.