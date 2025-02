Nerdpool.it - Andrea Broccardo ospite da Kaos Tech!

Grande evento da! Saranno felici tutti gli appassionati di fumetti e illustrazione! Sabato 6 marzo 2025, avremo l’onore di incontrare, rinomato fumettista e illustratore, noto per i suoi lavori con Marvel, Star Wars e molte altre collaborazioni internazionali.L’evento si svolgerà presso lo store diin Via I Maggio, 14, 20013 Magenta MI, dalle ore 15:00. Sarà un’occasione imperdibile per incontrare, scoprire i segreti del suo lavoro e ottenere sketch esclusivi o firmare le proprie copie dei suoi fumetti!Acquisto di minimo 30€ in fumetti, tra cui almeno un opera dell’autore. Sketch compreso su cartonato, blank cover oppure foglio! Più 3 firme comprese! Possibilità di chiedere commission sia prima che dopo l’evento.Durante l’incontro,vi parlerà del suo percorso artistico, delle sue collaborazioni con i grandi editori del settore e risponderà alle domande dei fan.