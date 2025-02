.com - Miss Fallaci, al via la miniserie con Miriam Leone nei panni di Oriana Fallaci

Ambientata tra l’Italia e gli Stati Uniti alla fine degli anni ’50, laripercorre gli inizi della carriera di, determinata a farsi strada in un mondo giornalistico dominato dagli uomini: il racconto della sua crescita personale e il sogno americanoDopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma, arriva da stasera su Rai1 la, connegli iconicidella giovane: il racconto degli esordi diAmbientata alla fine degli anni ’50,ripercorre gli inizi della carriera di, quando era ancora conosciuta come “la ragazza del cinema” e lavorava come cronista per il settimanale L’Europeo. In quel periodo, il suo primo viaggio negli Stati Uniti si trasforma in un’occasione irripetibile: incontrare personalità straordinarie e raccontare, con uno sguardo tagliente e ironico, la società americana e il mondo dorato di Hollywood.