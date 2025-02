361magazine.com - Giulia Corrado, la Content Creator si racconta

, lavirale su Instagram e TikTokè una tiktoker e influencer italianacon 4,6 milioni di followers su TikTok (profilo:“”) e 1,1 milioni di followers suInstagram (profilo: “”). Su Instagram,utilizza il suo profilo principale, per condividere “stralci” di vita, allenamenti, alimentazione, tempo libero, studi, passioni,viaggi. Mentre, coadiuvata dal suo team, sulrecente secondo profilo “fit” (che èspecifico per gli appassionati di palestra, nonché“cultori” della buona e sana alimentazione) stalavorando a un progetto di coaching, da proporre alle persone che la seguono.Lanasce nell’ottobre del 2003 aBenevento, città in cui si forma e a cui rimanemolto legata. Si diploma al Liceo Scientifico e poipresso l’Università del Sannio, frequenta conprofitto, l’Accademia Nazionale del Cinema edella Televisione.