Lanazione.it - Via del Serraglio resta chiusa dopo la frana. Anas interviene sulla 67

Leggi su Lanazione.it

Via del, sulle colline di Lastra a Signa, ancoraal trafficolacausata venerdì dal maltempo. Servirà probabilmente un po’ di tempo per il ritorno alla normalità nella strada che ha registrato, a causa delle piogge abbondanti, il crollo di un tratto del muro di contenimento che circonda il convento di Santa Lucia. Il cedimento, avvenuto all’altezza del civico 38, ha completamente invaso la carreggiata. Trattandosi di un muro di proprietà privata (l’ex convento di Santa Lucia è oggetto da alcuni anni di un intervento di recupero), saranno i proprietari a doversi accollare la sistemazione. Sempre a Lastra a Signa, la giornata di venerdì ha registrato numerosi interventi, anche se di piccola entità. I tecnici dell’amministrazione comunale sono stati impegnati nel monitoraggio delle frazioni e delle zone collinari per piccoli smottamenti.