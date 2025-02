Ilrestodelcarlino.it - Tarocchi e musica dal vivo nel menù dei Noi Lounge club

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il mondo deisi svela in riviera. Per i lunedì culturali il NoiMusicdi Cesenatico propone un incontro dedicato alla tarologia con l’esperta Claudia Bartolini (nella foto), la quale cercherà di informare e comunicare con il pubblico, per togliere le nubi di stereotipi e preconcetti, affrontando il tema deicommi racconto di una storia d’amore. L’appuntamento è domani alle 21, quando la Bartolini illustrerà come ipossono essere usati quale strumento per riattivare la scintilla vitale che c’è dentro ognuno di noi, per vivere la vita come un’avventura, per ritrovare la propria essenza gioiosa e curiosa, proprio come quando siamo innamorati. L’incontro è l’occasione per conoscere un personaggio, Claudia Bartolini, la quale è spiritual coach, tarologa e formatrice.