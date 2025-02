Napolipiu.com - Raspadori illumina il Napoli: un gol e una prestazione da leader

Leggi su Napolipiu.com

il: un gol e unada">ROMA – (Corriere dello Sport) Una serata da protagonista per Giacomo, capace di prendersi ilsulle spalle nel momento del bisogno. Un gol da attaccante vero, un’altra rete propiziata e unache ha cancellato, almeno per una sera, le preoccupazioni per l’assenza di Kvaratskhelia e l’emergenza in attacco. Bastava dargli fiducia dal primo minuto, cosa che non accadeva dal 31 agosto contro il Parma, e soprattutto lasciarlo libero di esprimersi nel suo ruolo naturale. Senza forzature tattiche, senza compromessi. Schierato accanto a Lukaku,ha avuto la possibilità di muoversi su tutto il fronte offensivo, senza dare punti di riferimento agli avversari e creando continuamente soluzioni di gioco.