Viterbotoday.it - L'Ecosantagata batte 3-0 il Decimomannu

Leggi su Viterbotoday.it

Riprende la corsa dell'Civita Castellana, che al Palasmargiassi fa il suo dovere e supera per 3-0 il fanalino di codanella sedicesima giornata del campionato di serie B maschile.Primo set con i rossoblù sempre in vantaggio e in controllo del gioco. Mister Franchi fa.