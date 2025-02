Ilrestodelcarlino.it - Fiorini va nella tana del Badia Polesine

Si prospetta una domenica di fuoco per laPesaro Rugby. Mentre per il campionato di Serie A la prima squadra sarà impegnata nei Nuovi Impianti Sportivi di, al Teknowool Rugby Park, alle 15.30, andrà in scena il derby di Serie C tra il secondo XV giallorosso e il Fano Rugby. L’ultima giornata della prima fase del campionato regionale di Serie C vede, infatti, uno scontro al vertice tra le due formazioni della provincia. Entrambe le compagini sono già qualificate per la seconda fase; la capolista Pesaro vuole chiudere da imbattuta mentre Fano è al secondo gradino della classifica. Per il campionato di serie A invece, domenica alle 14.30 i kiwi giallorossi saranno impegnati sul campo del Borsari. La formazione veneta è all’ottavo posto in classifica con 19 punti, i pesaresi con 34 sono 4°.