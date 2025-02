Juventusnews24.com - Conceicao fa esplodere l’Allianz Stadium e sblocca Juve Inter: l’esultanza del numero 7 bianconero fa gasare i tifosi – VIDEO

Chico Conceicao fa esplodere l'Allianz Stadium con il gol del vantaggio della Juventus contro l'Inter e la sua gioia incontenibile ha fatto gasare i tifosi in questo match importantissimo di Serie A. Il portoghese è andato sotto i tifosi bianconeri mostrando a tutti la sua maglietta col numero 7, aizzando il pubblico per i minuti finali della partita.

??? Our NUMBER 7? ???#JuveInter 1-0 pic.twitter.com/9Qjd7NQNei
— Juventus FC ???? (@juventusfcen) February 16, 2025

Il video pubblicato dal canale X della Juventus che sta momentaneamente vincendo il derby d'Italia per 1-0.