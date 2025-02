Oasport.it - Sport invernali oggi in tv: orari sabato 15 febbraio, programma, streaming

15ci aspetta una ricca giornata di. I Mondiali di sci alpino propongono lo slalom femminile a Saalbach, mentre i Mondiali di biathlon regalano la sprint maschile a Lenzerheide. Da non perdere la Coppa del Mondo di sci di fondo con le 10 km a intervalli in tecnica classica in quel di Falun e il World Tour di short track a Milano.Riflettori puntati anche sullo snowboardcross a Cortina d’Ampezzo e il PGS di snowboard a Val St. Come. A completare l’offerta ci penseranno la Coppa del Mondo di salto con gli sci tra Sapporo (uomini) e Ljubno (donne), la Coppa del Mondo di bob a Lillehammer (spazio a monobob femminile e bob a 2 maschile), la Coppa del Mondo di slittino a PyeongChang (tocca ai doppi e al singolo maschile)Guarda i Mondiali di sci alpino su DAZN.