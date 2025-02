Oasport.it - Bertolucci su Sinner: “Scelta pragmatica: era il n.1 e lo resterà. Si vedeva che non era felice”

Leggi su Oasport.it

Jannikdovrà scontare una squalifica di tre mesi: fino al 4 maggio non potrà disputare un incontro agonistico e dovrà dunque saltare i cinque tornei che aveva in programma nelle prossime settimane (tra cui ben quattro Masters 1000). Il numero 1 del mondo ha raggiunto un accordo con la WADA, che aveva presentato ricorso al TAS in seguito all’assoluzione emessa dall’ITIA per la positività al Clostebol riscontrata ormai un anno fa a Indian Wells.Il fuoriclasse altoatesino tornerà in scena agli Internazionali d’Italia, che incominceranno il prossimo 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il 23enne osserverà Alexander Zverev e Carlos Alcaraz per capire se potrà presentarsi davanti al proprio pubblico con ancora in dote il primo posto nel ranking ATP. Resta un senso di ingiustizia, perché è stata riconosciuta l’innocenza dell’atleta (“non voleva derubare” si legge nel comunicato WADA), ma è stata punita quella che l’Agenzia Mondiale Antidoping ha ritenuto essere una negligenza.