Anteprima24.it - Contrasto ai reati ambientali, scattano denunce e sequestri

Tempo di lettura: 2 minutiIn queste settimane, a seguito dell’accordo stipulato presso l’Aula Magna del “Polo Giovani” della Diocesi di Avellino l’11 nov. 2024, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria e in sinergia con i reparti speciali dell’Arma, stanno conducendo una serrata attività diaiin materia ambientale, al fine di preservare l’immenso patrimonio ambientale e paesaggistico dell’Irpinia.In tale contesto, negli ultimi giorni, le Stazioni Carabinieri di Frigento e di Sant’Angelo all’Esca in collaborazione con i Nuclei Carabinieri Forestali di Volturara Irpina e di Sant’Angelo dei Lombardi, hanno ispezionato varie officine meccaniche ubicate tra la Valle del Medio Calore e la Valle Ufita.In tre di questi opifici, sono state riscontrate gravi irregolarità in materia ambientale, con l’assenza di autorizzazioni allo sversamento delle acque reflue industriali nell’impianto fognario e una gestione irregolare ed incontrollata di rifiuti.