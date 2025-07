Elon Musk fa sul serio | verso il congresso fondativo del nuovo partito America Party

Elon Musk, l’icona visionaria dietro il successo di Tesla e SpaceX, si lancia in un’altra avventura: il lancio dell’America Party. Con entusiasmo e determinazione, ha coinvolto gli utenti di X per decidere data e sede dell’evento fondativo, alimentando aspettative e discussioni tra investitori e appassionati. Ma cosa significa davvero questa mossa per il panorama politico e finanziario? La risposta si sta delineando proprio ora.

L'ex numero uno del Doge ha chiesto agli utenti di X quando e dove tenere la cerimonia d'istituzione della sua creatura politica. E gli investitori già reagiscono. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Elon Musk fa sul serio: verso il congresso fondativo del nuovo partito America Party

In questa notizia si parla di: elon - musk - serio - congresso

Sam Altman tende la mano a Elon Musk: pace tra i due? - Sam Altman tende la mano a Elon Musk in un gesto di riconciliazione. Dopo un periodo di tensioni, l'amministratore delegato di OpenAI invita Musk a riaprire un dialogo e a esplorare potenziali collaborazioni nel campo dell'intelligenza artificiale.

Vedo grandi preoccupazioni per la nascita di “America Party”, il nuovo partito di Elon Musk lanciato con un sondaggio su X come se fossimo - siamo - al bar. In realtà il nuovo partito di Musk non è necessariamente una cattiva notizia per svariate ragioni. Primo. Vai su Facebook

Elon Musk fa sul serio: verso il congresso fondativo del nuovo partito America Party; Strappo di Musk: fonda il suo partito; Elon Musk lancia il suo nuovo partito: “È nato l'America Party”.

Elon Musk fa sul serio: verso il congresso fondativo del nuovo partito America Party - Elon Musk si interroga su X sulla data e il luogo in cui tenere il congresso fondativo del nuovo partito da lui annunciato poche ore fa. Segnala msn.com

I seggi al Congresso, le midterm e i sondaggi: il piano di Musk col suo America Party - Elon Musk fonda l’“America Party” puntando a conquistare pochi seggi chiave in Congresso per diventare decisivo nelle votazioni. Secondo msn.com