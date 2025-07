Roma Trigoria pronta per l’era Gasperini | via al ritiro il 13 luglio poi l’Inghilterra

Roma Trigoria si appresta a vivere una nuova emozionante stagione con l’arrivo di Gasperini, inaugurando ufficialmente la sua era. Dopo un’estate di lavori accurati, il centro sportivo è pronto a ospitare il ritiro dal 13 luglio, prima della partenza per l’Inghilterra. Un rinnovato Fulvio Bernardini che si prepara ad accogliere i protagonisti di un nuovo ciclo ricco di aspettative. La Roma è pronta a scrivere un nuovo capitolo...

Al Fulvio Bernardini è tutto pronto. La Roma si prepara a inaugurare ufficialmente la nuova era targata Gian Piero Gasperini con un ritiro che scatterà domenica 13 luglio, ma già da ora Trigoria si presenta in condizioni perfette. I lavori di manutenzione estiva sono stati completati in ogni area: dai campi alle palestre, dagli spogliatoi alle piscine, fino alla zona notte e a quella ristorante. Il centro sportivo giallorosso è stato rimesso completamente a nuovo, pronto ad accogliere giocatori e staff. La carica di Gasperini. Gasperini è carico e impaziente di cominciare. I calciatori stanno rientrando gradualmente dalle vacanze, ma molti hanno continuato ad allenarsi individualmente per farsi trovare in forma davanti al nuovo allenatore e al suo staff, che non farà sconti a nessuno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Trigoria pronta per l’era Gasperini: via al ritiro il 13 luglio, poi l’Inghilterra

