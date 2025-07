Funerali Diogo Jota Cristiano Ronaldo assente | scoppia la polemica ma dov’era?

Le absences di Cristiano Ronaldo ai funerali di Diogo Jota hanno scatenato un acceso dibattito in Portogallo. Tra chi critica la sua scelta di non partecipare come capitano della Nazionale e chi invece la giustifica, la polemica infuria. Ma cosa c’è dietro questa decisione? Scopriamo insieme i motivi e i sentimenti che hanno diviso l’opinione pubblica, svelando il vero volto di un’icona del calcio in un momento di grande dolore.

Nelle ultime ore il Portogallo si sta dividendo tra chi attacca Cristiano Ronaldo per non aver presenziato, da capitano della Nazionale, ai funerali di Diogo Jota e Andrè Silva e chi, invece, giustifica la sua scelta di non voler creare un circo mediatico attorno a una vicenda così tragica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Funerali Diogo Jota, Cristiano Ronaldo assente: scoppia la polemica, ma dov’era?

In questa notizia si parla di: funerali - diogo - jota - cristiano

Diogo Jota non poteva volare dopo un problema ai polmoni: tutto quello che sappiamo sull'incidente in cui hanno perso la vita il calciatore e il fratello. Sabato i funerali - Il mondo del calcio è rimasto sconvolto dalla drammatica tragedia di Diogo Jota e di suo fratello, vittime di un incidente che ha scosso il Portogallo.

A Gondomar, vicino Porto, si sono tenuti i funerali del calciatore del Liverpool Diogo Jota e del fratello André Silva, deceduti in un incidente stradale. Ma c'è stato un grande assente, Cristiano Ronaldo. Ecco perché non è andato alle esequie del compagno Vai su X

Cristiano Ronaldo non c'era ai funerali di Diogo Jota: la sua decisione di disertare nascerebbe dallo shock per la morte del padre C'erano molti campioni, tra cui RĂşben Neves e JoĂŁo Cancelo, volati dagli Stati Uniti dove ieri sera erano stati impegnati con l Vai su Facebook

Diogo Jota non merita un circo: Cristiano Ronaldo rivela il motivo dell'assenza dal funerale; Cristiano Ronaldo perché assente al funerale di Diogo Jota: il trauma per la morte del padre, la volontà di non stare sotto ai riflettori; Diogo Jota, Ronaldo assente ai funerali tra le polemiche: ecco i motivi.

Cristiano Ronaldo assente al funerale di Diogo Jota, la sorella placa la bufera: "Ecco la verità..." - Katia Aveiro ha spiegato la scelta del fratello, ricordando cosa accadde al funerale di loro padre. Secondo msn.com

Ronaldo assente ai funerali di Diogo Jota, lo sfogo della sorella: che bordate - Katia Aveiro difende il fratello Cristiano Ronaldo dopo le critiche per l’assenza ai funerali di Diogo Jota. Si legge su sport.virgilio.it