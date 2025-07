Ederson Inter i nerazzurri studiano il piano di mercato! Un fattore potrebbe favorire il grande colpo

L'Inter si prepara a rivoluzionare il proprio mercato, con Ederson tra i profili attentamente valutati per rinforzare la rosa. I nerazzurri studiano strategie efficaci per convincere l’Atalanta e assicurarsi un nuovo elemento di qualità , mentre il futuro di Çalhanoglu si fa sempre più incerto. La campagna acquisti promette sorprese: il grande colpo potrebbe essere dietro l’angolo, aprendo nuove prospettive per la prossima stagione.

Ederson Inter, i nerazzurri studiano il piano di mercato per convincere l'Atalanta! Un fattore potrebbe favorire il grande colpo Il futuro di Hakan Çalhano?lu, talentuoso regista turco dell'Inter, appare sempre più lontano da Milano. Il club nerazzurro sta già lavorando per ridefinire il centrocampo in vista della prossima stagione e il nome in cima alla lista è quello di Ederson.

