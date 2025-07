Putin | Peggio per l' Occidente se continuerà la politica anti-russa

La crescente tensione tra Russia e Occidente rischia di peggiorare se la politica anti-russa persiste. In questo contesto drammatico, si è consumata una tragedia a Sumy: Thomas D'Alba, 40enne di Legnano, ha perso la vita combattendo nelle legioni internazionali a sostegno dell'Ucraina. La sua scomparsa ci ricorda quanto il conflitto abbia un costo umano altissimo, spingendoci a riflettere sulle conseguenze di una guerra che non lascia nessuno indenne.

A Sumy ha perso la vita l'italiano Thomas D'Alba, 40enne originario di Legnano, che da due anni combatteva nelle legioni internazionali a supporto dell'esercito ucraino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Putin: "Peggio per l'Occidente se continuerà la politica anti-russa"

In questa notizia si parla di: putin - peggio - occidente - continuerÃ

Putin sta creando una "zona cuscinetto" ai confini con l'Ucraina (mentre la Finlandia si prepara al peggio e la Germania invia le truppe) - Mentre la Russia di Putin crea una zona cuscinetto ai confini con l'Ucraina e la Finlandia si prepara al peggio, la Germania invia truppe, aumentando le tensioni nella regione.

Il primo ministro estone ritiene che la Russia continuerà a rappresentare una minaccia finché Vladimir Putin rimarrà al potere. ? https://l.euronews.com/m1z #TheEuropeConversation Vai su Facebook

Putin: peggio per l’Occidente, se continuerà la politica anti-russa; Guerra, ultime notizie. Wafa: 17 persone uccise nella Striscia di Gaza. Kiev: almeno 5 morti per i raid russi a Kherson; La Russia trasforma la Corea del Nord in una fabbrica di armi: cosa significa per la guerra in Ucraina.