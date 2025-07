LibanoHezbollah | Non deponiamo armi

In un contesto di tensione crescente, Hezbollah ribadisce il suo impegno a non deporre le armi finché Israele non si ritirerà dal Libano meridionale e smetterà gli attacchi aerei. La posizione del leader Naim Qassem sottolinea la determinazione del movimento a difendere il proprio territorio, alimentando un conflitto che rischia di intensificarsi ulteriormente. La domanda che sorge spontanea è: quali saranno le prossime mosse di entrambe le parti?

15.21 Hezbollah non deporrà le armi fino a che Israele non si sarà ritirato da tutto il Libano meridionale e avrà cessato i suoi attacchi aerei. Lo ha detto il leader di Hezbollah, Naim Qassem, in un videomessaggio riportato dai media locali. "Come potete aspettarvi che non restiamo fermi mentre il nemico israeliano continua la sua aggressione, e continua a entrare nei nostri territori e a uccidere?", ha detto Qassem. "Non parteciperemo alla legittimazione dell'occupazione in Libano e nella regione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it