Taylor Mega indagata per estorsione e diffamazione verso ex fidanzato | Assoldato ‘ndranghetista per non restituire orecchini Bulgari da 53 mila€

Taylor Mega, nota influencer italiana, si trova al centro di un’indagine che scuote il mondo dello spettacolo e dei social: accusata di estorsione e diffamazione, avrebbe coinvolto un presunto affiliato alla 'ndrangheta per recuperare un paio di orecchini Bulgari dal valore di oltre 53 mila euro. La vicenda si fa sempre più intricata, mettendo in luce come le celebrità possano trovarsi coinvolte in situazioni al limite del legale, sollevando domande sulla sua reale versione dei fatti.

Taylor Mega, nome d'arte di Elisia Todesco, deve rispondere anche di diffamazione, in quanto avrebbe definito l'ex come un "ladro, pazzo e stalker della sorella" Taylor Mega è indagata dalla procura di Milano per estorsione e diffamazione. La 31enne avrebbe assoldato un presunto affiliato all.

