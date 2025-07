Ciro Solimeno cambia lavoro dopo Uomini e Donne e diventa agente immobiliare | Non sarà una parentesi

Ciro Solimeno, volto noto di Uomini e Donne e ora protagonista di un nuovo capitolo professionale, sorprende i fan annunciando il suo passaggio nel mondo immobiliare. Dopo aver conquistato il pubblico come corteggiatore e condiviso momenti con Martina De Ioannon, il campano decide di abbracciare questa sfida, dando vita a una nuova parentesi che promette di essere ricca di successi e soddisfazioni. Continua a leggere per scoprire tutte le sue novità.

Ciro Solimeno, ex corteggiatore a Uomini e Donne e fidanzato di Martina De Ioannon, annuncia la sua nuova parentesi professionale: nonostante la laurea in Scienze motorie, il campano ha deciso di intraprendere la carriera di agente immobiliare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

