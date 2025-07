Le ‘vittime’ la descrivono come una pratica disgustosa ed egoista | cos’è il ‘cookie jarring’ e perché potrebbe essere capitato anche a te

Il termine "cookie jarring" sta conquistando le prime pagine e alimenta il dibattito online. Questa pratica, descritta come disgustosa ed egoista da chi l’ha vissuta, rappresenta una nuova frontiera di comportamenti poco etici nei rapporti sentimentali. Ma cosa si nasconde dietro questa espressione? E perché, nonostante i nomi diversi, si tratta di un fenomeno che potrebbe capitare anche a te? Scopriamolo insieme.

Cose vecchie come il cucco che hanno all’improvviso nuovi e nomi e “preoccupano” gli esperti? Eccone un’altra. Ce ne parlano i giornali stranieri, in questo caso il Daily Mail, come di una sorta di pratica nuova di pacca che fa molto arrabbiare chi ne è ‘vittima’. Un tempo era “tenerere il piede in due staffe”, oggi è il “ cookie jarring “, ed è anche questo un modo di dire: si mettono più biscotti nel barattolo, nel caso ti venisse un languorino dopo che ne hai già mangiato uno. Ma la stiamo tirando troppo per lunghe: una persona frequenta contemporaneamente più partner per tenersi aperte varie opzioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le ‘vittime’ la descrivono come una pratica “disgustosa” ed “egoista”: cos’è il ‘cookie jarring’ e perché potrebbe essere capitato anche a te

In questa notizia si parla di: pratica - cookie - jarring - vittime

What Is Cookie Jarring? The New Dating Trend To Know, Explained By Experts - Bustle - According to Quinn, cookie jarring is “more likely to be motivated by insecurity than lust,” and it’s about “making sure you have all your bases covered so you’re never alone. Scrive bustle.com