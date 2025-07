Leone XIV a rischio stress dimagrito Cosa fa alle 3 di notte | l' allarme di padre Moral

Papa Leone XIV, all'apice della sua missione, vive ritmi frenetici che preoccupano i suoi più stretti collaboratori. A 70 anni, il suo fisico dimesso e le notti insonni, come quelle alle 3 di notte, sollevano un allarme tra coloro che lo seguono con affetto e preoccupazione, tra cui padre Alejandro Moral. Ma cosa fa davvero in quelle ore buie? La risposta rivela molto sulla sua dedizione e sul suo equilibrio fragile.

Papa Leone XIV, vive ritmi intensi che preoccupano i suoi collaboratori più vicini, come padre Alejandro Moral, priore generale degli agostiniani e suo amico coetaneo. A 70 anni, che compirà a settembre, il Papa appare instancabile ma fisicamente provato, con un evidente dimagrimento notato da Moral, come spiegato al Messaggero. Nonostante i due mesi di pontificato, Prevost mantiene un'agenda fitta, lavorando dalla mattina alla sera e rispondendo a messaggi su WhatsApp anche alle tre di notte, segno di una dedizione che lo espone al rischio di stress. La sua indole lo porta a non rifiutare impegni e a voler essere vicino a tutti, come quando era priore degli agostiniani, primo a entrare in cappella e ultimo a spegnere la luce.