Giovanni Zippo ricoverato in ospedale Così è stato incastrato per l’esplosione di Torino

Giovanni Zippo, 40 anni, è attualmente ricoverato nel reparto grandi ustionati del Cto di Torino, dopo essere stato coinvolto nell’esplosione in via Nizza. Arrestato e sottoposto a intervento chirurgico a seguito delle gravi ferite riportate, rappresenta il centro di un’indagine che scuote la città. La tragedia, avvenuta tra il 30 giugno e l’1 luglio, ha lasciato un segno profondo nel capoluogo piemontese, sollevando domande ancora senza risposta.

Roma, 6 luglio 2025 – È ricoverato nel reparto grandi ustionati del Cto di Torino, Giovanni Zippo, 40 anni, l'uomo arrestato ieri nell'ambito delle indagini sull' esplosione in una palazzina in via Nizza 389, nel capoluogo piemontese. Zippo, a quanto si apprende, è stato sottoposto a intervento chirurgico, resosi necessario per le conseguenze della deflagrazione. La tragedia risale alla notte tra il 30 giugno e l’1 luglio scorso, lo scoppio ha sventrato il quinto piano dell’edificio, uccidendo il 33enne Jacopo Peretti e provocando 5 feriti. Tra loro una bimba di 6 anni, una ragazza di 19 anni, un giovane di 24 anni, una donna di 45 anni su quello stesso piano e un dodicenne del piano di sotto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giovanni Zippo ricoverato in ospedale. Così è stato incastrato per l’esplosione di Torino

In questa notizia si parla di: zippo - ricoverato - stato - esplosione

Giovanni Zippo, chi è l'uomo che ha provocato l'esplosione di Torino per vendicarsi dell'ex Madalina Ionela Hagiu. Ora è ricoverato per ustioni - Un volto noto nel centro di Torino, Giovanni Zippo, 40 anni, ha scatenato una terribile esplosione in via Nizza, lasciando dietro di sé distruzione e feriti.

Giovanni Zippo, il vigilante arrestato per l'esplosione del palazzo a Torino, è ricoverat per ustioni subite nell'attentato Vai su Facebook

Giovanni Zippo ricoverato in ospedale. Così è stato incastrato per l’esplosione di Torino; Torino, l’arrestato per l’esplosione del palazzo è ricoverato in ospedale: era rimasto ferito…; Giovanni Zippo, cosa c'è dietro l'esplosione di Torino? Il triangolo amoroso, l'avvertimento alla ex e il rico.

Giovanni Zippo, cosa c'è dietro l'esplosione di Torino? Il "triangolo" amoroso, l'avvertimento alla ex e il ricovero (che ha portato all'arresto) - Doveva essere un avvertimento per l'ex fidanzata, e invece è diventata una tragedia in cui è rimasto coinvolto un ragazzo completamente estraneo alla vicenda. Riporta msn.com

Giovanni Zippo, chi è l'uomo che ha provocato l'esplosione di Torino per vendicarsi dell'ex Madalina Ionela Hagiu. Ora è ricoverato per ustioni - Ha un volto, un nome e un cognome l'uomo arrestato il 5 luglio a Torino per avere provocato lo scoppio di una palazzina in via Nizza il 30 giugno: è Giovanni Zippo. Scrive msn.com