Ultim’ora Italia | elicottero precipita nel bosco durante l’atterraggio

Un drammatico incidente scuote Pergine Valsugana: un elicottero durante un atterraggio di routine si è schiantato nel bosco, finendo capovolto tra gli alberi. Per fortuna, le due persone a bordo sono uscite indenni, riportando solo lievi ferite. Le autorità sono al lavoro per chiarire le cause di questo evento improvviso, mentre la comunità si stringe attorno ai protagonisti di questa vicenda. La tragedia poteva essere ben più grave, ecco cosa sappiamo finora.

Un elicottero è precipitato nella mattinata odierna in un’area boschiva situata sulle alture che circondano la località di Pergine Valsugana, in provincia di Trento. Il mezzo stava effettuando una manovra di atterraggio di routine quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso quota finendo capovolto tra la vegetazione. A bordo si trovavano due persone che, fortunatamente, hanno riportato solo lievi ferite e sono riuscite a uscire autonomamente dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi. Operazioni di soccorso tempestive nella zona montana. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 10:00 direttamente da uno degli occupanti, che ha contattato il Numero Unico per le Emergenze. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

