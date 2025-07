Maltempo, alberi crollati e allagamenti a San Gimignano.

Il maltempo si abbatte su San Gimignano, portando con sé crolli e allagamenti che mettono a dura prova la città. Con oltre 58 millimetri di pioggia in meno di tre ore, l’emergenza si fa sentire forte e chiara. Il sindaco Andrea Marrucci aggiorna sui danni e le operazioni di messa in sicurezza: una situazione critica che richiede tutta la nostra attenzione e solidarietà.

San Gimignano (Siena), 6 luglio 2025 – E’ stato lo stesso sindaco Andrea Marrucci a fare il punto della situazione maltempo a San Gimignano dove sono caduti oltre 58 millimetri di pioggia in meno di 3 ore, 34 in meno di un’ora. Come ha riportato il primo cittadino sui social, ci sono stati alberi caduti lungo la Sp 127 per Ulignano all'altezza di Casale, altri alberi caduti a Ponte a Rondolino, dove è stato necessario chiudere la strada. Allagamenti sono stati segnalati in via Cellolese e in via della CasettaPergola mentre un cipresso è caduto su un’abitazione in via Bonda: in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it