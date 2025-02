Dayitalianews.com - Fiamme in appartamento, l’inferno di fuoco parte dal salone

Nella giornata di ieri il grave incendio in una casa a Melendugno, oggi ancorain. Tanta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza grave questa mattina ad Alezio dove un rogo si è sprigionato all’improvviso in via Mariano Albina, nei pressi del parco “Don Tonino Bello”. Erano circa le 8, quando è stato visto uscire fumo da un’abitazione. Qui, risiede una donna di 46 anni che, però, in quel momento, per fortuna, era assente e si trovava da alcuni parenti.in, nessun ferito o intossicatoSul posto, per domare lein, sono intervenuti i vigili deldel distaccamento provinciale di Gallipoli, ma anche i carabinieri della stazione locale. I pompieri sono entrati nell’con i respiratori per farsi largo nelle stanze rese irrespirabili dal fumo.