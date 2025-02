Zonawrestling.net - AEW: La notizia ora è ufficiale, Ricky Starks è un free agent

Nella giornata di ieri è uscita ladella rescissione del contratto di Miro econ la AEW.Se per Miro sono usciti subito i dettagli, perc’era ancora un velo di incertezza visto la sola rimozione dal roster. Ma ora ogni dubbio è fugato.è libero Mike Johnson di PWInsider ha dichiarato chesi è ufficialmente svincolato ed è a tutti gli effetti un.Il ragazzo, che nell’ultimo anno non ha vissuto proprio un bellissimo periodo in AEW, è riuscito però nel frattempo a conquistare il titolo massimo della DEFY.ha provato più volte durante l’anno a lasciare la AEW, ma Tony Khan si è sempre opposto.Il contratto è, secondo le fonti, sarebbe dovuto scadere questa Primavera, ma il suo attuale svincolo non fa capire se il contratto in realtà durasse meno, oppure se gli è stato rescisso in anticipo.