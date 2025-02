Calciomercato.it - Marotta smentisce Joao Felix: “Ecco come sono andate le cose”

Il presidente dell’Inter ha parlato prima della sfida con la Fiorentina ed ha replicato alle parole del portoghese approdato al MilanL’Inter prova a riavvicinarsi al Napoli. Missione ‘vendetta’ per la formazione di Inzaghi che affronta nuovamente la Fiorentina dopo il ko di giovedì scorso.: “le” (LaPresse) – Calciomercato.itNel pre-gara ha parlato il presidente nerazzurro Giuseppea ‘DAZN’ e si è soffermato sulla voglia di rivincita: “Non lo so. Noi quando giochiamo, dobbiamo giocare per vincere tutte le partite. C’era amarezza per il modo in cui abbiamo perso e credo che questo possa diventare una motivazione in più per stasera”.ha poi risposto ache aveva parlato di un interesse dell’Inter nei suoi confronti ‘rifiutato’ per approdare al Milan: “Non abbiamo avviato nessuna negoziazione.