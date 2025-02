Lopinionista.it - “Tuttoinsieme”, Eduardo De Crescenzo in concerto a Napoli il 9 luglio

Desarà inil prossimo 9, all’Arena Flegrea nell’ambito dell’ottava edizione del Noisy Naples Fest.è il titolo di questo esclusivo, per dire che eccezionalmente, nella stessa serata,presenterà in due tempi un pregevole distillato di entrambi i progetti a cui si è dedicato in questi anni. “ESSENZE JAZZ” con il suo repertorio e la super band che lo accompagna, con Enzo Pietropaoli al contrabbasso, Marcello Di Leonardo alla batteria, Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Daniele Scannapieco al sassofono, Susanna Krasznai al violoncello e “AVVENNE A– passione per voce e piano” in cui, insieme con il pianista Julian Oliver Mazzariello rilegge con sapienza la Canzone Classica Napoletana, introdotta dall’analisi storica di Federico Vacalebre, critico e storico della Canzone d’Arte Napoletana.