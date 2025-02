Agi.it - Stacca con un morso una falange ad una poliziotta durante un controllo

AGI - Unaha perso unadopo che un uomo ha dato in escandescenze e le haun ditoun controllo nel commissariato di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno: l'episodio risale a venerdì sera ma ora è arrivata la denuncia dei sindacati di Polizia che chiedono di mettere fine a quella che definiscono "una mattanza". L'uomo, un 30enne originario del Gambia senza precedenti penali, era stato trovato sprovvisto di biglietto su un treno regionale e portato per l'identificazione in commissariato dove ha seminato il panico, ferendo tre agenti della Volante. La più grave è una donna che dovrà essere operata alla mano. La Procura di Ascoli Piceno indaga ipotizzando i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. L'uomo "appariva inizialmente collaborativo, ma all'improvviso si è scagliato contro di loro infierendo in particolare su unaa cui hato unacon un", ha riferito Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato.