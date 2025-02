Europa.today.it - Ora o mai più, Masini su Sanremo: "Due storie in una con Fedez", e Raf scherza: "I Masinez". Poi Errore (da brividi) si sfoga

Leggi su Europa.today.it

Nella puntata dell'8 febbraio 2025 di "Ora o mai più", condotta da Marco Liorni su Rai Uno, Loredanasi lascia andare a uno sfogo dovuto ai commenti negativi che riceve sui social per via del suo incidente passato, dopo aver cantato "Sally" in maniera impeccabile, con un controllo della.