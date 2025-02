Oasport.it - Denis Shapovalov trionfa all’ATP 500 di Dallas. Il canadese batte Ruud e completa la settimana perfetta

Leggi su Oasport.it

lailche nella finale dell’ATP 500 disupera 7-6(7-5) 6-3 il norvegese Casper, vince il primo titolo dell’anno e dimostra di avere tutte le carte in regola per tornare in alto sfoderando i lampi del suo cristallino talento.Un primo set che si sviluppa sui binari di un sostanziale equilibrio si conclude con la vittoria del mancinoal tiebreak per 7-5. Il tennista nordamericano si procura una palla break, non sfruttata, nel terzo game, mette spesso in difficoltà il rivale, martella da fondo, sgancia ace in serie ed è più lucido nei momenti chiave. Nel tiebreak sbaglia un clamoroso smash nel primo punto, reagisce di slancio confezionando tre punti e si fa riprendere sul 4-4; nel momento della verità il protagonista della, reduce dalle vittorie su Taylor Fritz e Tommy Paul, riprende a spingere, capitalizza gli errori dell’avversario con la pressione da fondo e chiude il set.