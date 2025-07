Wimbledon 2025 Italia da record Da Sinner a Sonego sarà lunedì da sogno agli ottavi

Wimbledon 2025 entra nella storia italiana, con tre talenti azzurri qualificati agli ottavi di finale per la prima volta. Dalla grinta di Sinner alla tenacia di Sonego e Cobolli, il torneo si trasforma in un vero e proprio show tricolore, portando il tennis italiano a nuove vette di eccellenza. Un traguardo che conferma il valore crescente del nostro movimento tennistico: questa è solo l’inizio di un’era straordinaria.

(Adnkronos) – Italia da record a Wimbledon 2025. Per la prima volta nella storia del prestigioso Slam inglese, sono tre gli azzurri approdati insieme agli ottavi di finale. C'è il numero uno al mondo Jannik Sinner, che ha liquidato la pratica Pedro Martinez in tre set poco sofferti. Ma ci sono anche Lorenzo Sonego, reduce da una battaglia di oltre cinque ore contro Brandon Nakashima, e Flavio Cobolli, convincente e sicuro nel match vinto in tre set contro il ceco Jakub Mensik. Insomma, domani lunedì 7 luglio sarĂ una giornata da sogno a Londra.  Il momento d'oro degli azzurri a Wimbledon continuerĂ domani con un lunedì da brividi.