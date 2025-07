L’Arsenal sta per fare la loro quinta firma dal Chelsea in meno di tre anni?

L’Arsenal si appresta a scrivere un nuovo capitolo della loro storia di successi, pronto a firmare la quinta stella dal Chelsea in meno di tre anni. La suggestiva idea di portare Noni Madueke all’Emirates sta infiammando il web, mentre i Gunners sognano di rafforzare ulteriormente la rosa. Con ogni mossa, il club londinese conferma la sua ambizione di dominare il calcio inglese e europeo. Resta da scoprire se questa volta sarà quella giusta.

2025-07-06 12:04:00 Il web non parla d’altro: Secondo quanto riferito, l’Arsenal è pronto a fare un’offerta per il Chelsea e l’ala Noni Madueke dopo aver concordato i termini con l’Inghilterra internazionale. I Gunners faranno al 23enne la loro quinta firma dai loro rivali di Londra in meno di tre anni se i club concordano un accordo. 101Greaatgoals.com dà un’occhiata alla situazione di Madueke e ai giocatori i cui passi avrebbe seguito facendo il passaggio dal ponte di Stamford allo stadio Emirates. NONI MADUEKE: Arsenal Sign Chelsea Star?. Mentre i club devono ancora entrare formalmente negoziati, c’è “un senso da tutte le parti che è possibile un accordo”, hanno detto le fonti sportive della BBC. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

