Neuer contro Donnarumma | Doveva scusarsi con Musiala Courtois lo difende

In un’atmosfera di alta tensione e rispetto sportivo, le parole di Manuel Neuer evidenziano l’importanza dell’etica e della sportività nel calcio. Dopo il brutto fallo di Donnarumma su Musiala, il portiere del Bayern Monaco ha sottolineato come un gesto scortese possa mettere in discussione i valori fondamentali dello sport. La domanda ora è: è giusto che un gesto simile venga giustificato o richiede invece un mea culpa?

"Non puoi uscire così. Se lo fai, significa che sei consapevole di poter far male al tuo avversario. Sono andato da Donnarumma e gli ho detto di andare a vedere come sta Musiala. Penso sia una questione di rispetto". Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco, ha attaccato così il collega del Psg Gianluigi Donnarumma, dopo il brutto fallo dell'azzurro su Jamal Musiala, nel corso dei quarti del Mondiale per Club tra i tedeschi e i francesi. "Donnarumma non è andato dal nostro giocatore per augurargli il meglio, io non avrei fatto così" ha sottolineato il numero uno tedesco ai microfoni di Sky Sport Germania.

Paura per Musiala: brutto infortunio alla caviglia dopo uno scontro con Donnarumma – VIDEO - Un infortunio che ha scosso il mondo del calcio: Jamal Musiala, talento emergente del Bayern Monaco, è stato costretto a lasciare il campo dopo uno scontro durissimo con Donnarumma.

