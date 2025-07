Latina Omaggio dei Vigili del Fuoco a Santa Maria Goretti con il tradizionale lancio di petali

Un'atmosfera di devozione e gratitudine ha avvolto Latina nella serata di domenica 6 luglio, quando i Vigili del Fuoco hanno reso omaggio a Santa Maria Goretti durante la processione. Con il loro tradizionale lancio di petali di rosa dall’alto, hanno trasformato un momento di fede in un tributo unico e coinvolgente, emozionando i fedeli presenti. Un gesto che testimonia l’affetto della comunità verso la sua patrona e il valore della solidarietà tra cittadini e forze dell’ordine.

Come da tradizione, anche nella serata di domenica 6 luglio i Vigili del Fuoco hanno reso il loro sentito omaggio a Santa Maria Goretti, Patrona della Città di Latina, durante la solenne processione in suo onore. Il momento più suggestivo si è svolto al passaggio dell’immagine sacra della Santa, quando i Vigili del Fuoco hanno effettuato il tradizionale lancio di petali di rosa dall’alto, tra gli applausi e la commozione dei numerosi fedeli presenti. La processione, che ogni anno richiama centinaia di cittadini, è stata presieduta dal Vescovo Mariano Crociata e ha visto la partecipazione delle autorità civili e religiose, tra cui il Sindaco di Latina, Matilde Celentano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Latina. Omaggio dei Vigili del Fuoco a Santa Maria Goretti con il tradizionale lancio di petali

