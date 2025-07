Affondo a sorpresa Napoli | altro colpo in arrivo dopo Noa Lang

Il Napoli, dopo aver già conquistato il cuore dei tifosi con il titolo di campione d’Italia, si sta dimostrando anche un protagonista indiscusso nel mercato. Con grandi colpi in arrivo e un’attività febbrile, il club azzurro punta a consolidare la rosa e a stupire ancora di più. Dopo Noa Lang, le sorprese non finiscono: un nuovo acquisto di peso si avvicina, pronto a scrivere il prossimo capitolo di questa entusiasmante stagione.

Il Napoli è letteralmente scatenato sul mercato. Il club azzurro è pronto a chiudere per un nuovo colpo a livello offensivo. Dopo aver vinto il titolo di campione d'Italia il Napoli di Antonio Conte si candida anche al titolo di regina di calciomercato e il club partenopeo è letteralmente scatenato sul mercato. La società azzurra è al lavoro e l'obiettivo per rinforzare la rosa e in queste ore ha chiuso un colpo importante del calibro del talento olandese Noa Lang. Il club partenopea ha chiuso sulla base di un accordo con il Psv di 28 milioni di euro ed una percentuale del 10 % sulla rivendita futura del giocatore e Conte ha finalmente il primo rinforzo nel reparto offensivo.

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il mondo del calcio è in fermento: Osimhen ha fatto un sorprendente passo a Dimaro con Conte, scatenando il piano segreto del Napoli.

Il Napoli non affonda per Milinkovic: contatti con una squadra inglese; Zhegrova vuole lasciare il Lille. In Kosovo si parla di un possibile affondo del Napoli; Pedullà: Voci di un affondo del Napoli: una fake news. Ultime formalizzazioni per Immobile e Bernardeschi poi si passerà a Ndoye.

Napoli, rivoluzione sulle fasce: c’è Noa Lang, Dan Ndoye è sempre più vicino - Napoli, accelerata sulle fasce: i partenopei hanno chiuso per Noa Lang e ora preparano il colpo Ndoye per chiudere in settimana Il Napoli accelera sul mercato per consegnare ad Antonio Conte un repart ... Scrive calcionews24.com

Napoli, nessun affondo su Vanja Milinkovic-Savic. Il Leeds chiede informazioni al Torino - Il portiere serbo ha subito 42 gol in 37 partite in Serie A, mantenendo la porta inviolata in 10 ... Segnala sport.sky.it