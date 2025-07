Qui Fossombrone. Almeno 8 volti nuovi per mister Giuliodori.

Il Fossombrone si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo, puntando su almeno otto volti nuovi sotto la guida esperta di mister Giuliodori. Con una visione di continuità e crescita, la società metaurense vuole consolidarsi in Serie D, portando freschezza e determinazione alla squadra. L’obiettivo è chiaro: rafforzare il gruppo e allontanarsi dalle sfide precedenti, per conquistare nuove vittorie e Continua a credere nel potenziale di questa squadra ambiziosa.

Un nuovo Fossombrone nel segno della continuità . È quello che si sta cercando di creare nella cittadina metaurense in vista della terza stagione consecutiva in serie D e con l'onere e l'onore di essere (per il secondo anno) l'unica società a rappresentare la Provincia di Pesaro in questo campionato. Il Fossombrone ha dalla sua la fortuna di avere oltre un allenatore (Giuliodori) ben conoscitore della categoria, due persone professionalmente preparate come il dg Marco Meschini e il diesse Pietro D'Anzi. Questi ultimi due non hanno bisogno di chiedere a 'terzi' le referenze dei calciatori, perché li seguono durante l'intera stagione.