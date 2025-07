Iscrizione e mercato | settimana cruciale

Settimana decisiva per l’Ancona, che si gioca il futuro in pochi giorni. Entro giovedì alle 17, la società del presidente Polci deve completare l’iscrizione al campionato di Serie D, assicurandosi che ogni dettaglio sia in regola: dalle tasse ai documenti ufficiali, passando per fideiussioni e assicurazioni. Una corsa contro il tempo per garantire la continuità del club e mantenere viva la passione dei propri tifosi.

Settimana cruciale per l’Ancona, sotto diversi punti di vista. Entro giovedì prossimo alle 17, infatti, la società del presidente Polci dovrà perfezionare l’iscrizione al campionato di serie D, con tutti i versamenti necessari, tassa d’iscrizione, altre tasse e acconti, fideiussione, assicurazione tesserati, per complessivi 53mila euro circa. Iscrizione corredata, naturalmente, da tutta la documentazione necessaria, dalle liberatorie dei tesserati della passata stagione all’accordo con il Comune per l’utilizzo dello stadio Del Conero. Quindi entro il 16 luglio la Covisod, esaminata la documentazione prodotta dalle società, comunicherà alle stesse l’esito dell’attività di controllo compiuta, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla Lega Nazionale Dilettanti e al dipartimento interregionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Iscrizione e mercato: settimana cruciale

In questa notizia si parla di: iscrizione - settimana - cruciale - mercato

Iscrizione e mercato: settimana cruciale; Decolla la Ss Calcio Ancona. Giorni decisivi per il futuro; Foggia Calcio: dalla cessione delle quote all'iscrizione, il futuro dei rossoneri resta un'incognita.

Inter, settimana importante per il futuro di Calhanoglu. I nerazzurri non faranno… - Il centrocampista turco è al centro di alcune voci di mercato che lo vorrebbero vicino a un ritorno in patria, ... Scrive fcinter1908.it

Lazio, settimana cruciale per i primi due colpi del mercato: ecco di chi si tratta | Mercato - Mercato | Calciomercato.com - Nei prossimi giorni è previsto un incontro con l'agente di Torreira, che freme per tornare in Serie A. Segnala calciomercato.com