Borsa | Europa poco mossa in avvio faro sui dazi di Trump

Le borse europee aprono in lieve rialzo, attente ai possibili effetti dei dazi di Trump che si profilano all’orizzonte. Parigi e Francoforte mostrano segnali di stabilità, mentre Londra registra una leggera flessione. In questa settimana cruciale, gli investitori tengono d’occhio ogni mossa delle autorità americane, pronti a reagire alle nuove tensioni commerciali. Riusciranno le piazze europee a mantenere la calma e trovare nuove opportunità in un contesto così incerto?

Le Borse europee sono poco mosse in apertura in una settimana che guarda soprattutto all'avvio dei dazi di Trump. Parigi segna un +0,1% con il Cac 40 a 7.704 punti. Francoforte guadagna lo 0,25% con il Dax a 23.085 punti. Londra cede invece lo 0,13% con il Ftse 100 a 8.811 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Europa poco mossa in avvio, faro sui dazi di Trump

