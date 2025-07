WWE | Bayley si mobilita per le vittime delle inondazioni in Texas con un’asta benefica

Bayley, la celebre superstar WWE, si distingue ancora una volta per il suo cuore grande e il suo impegno sociale. Questa volta, si mobilita concretamente per le vittime delle recenti inondazioni in Texas, mettendo all’asta la sua ring gear indossata a Monday Night Raw. Un gesto che dimostra come il mondo dello sport possa unire le forze per un obiettivo nobile: aiutare le famiglie colpite e portare speranza. Tutto il ricavato sarà devoluto alle comunità colpite dall’alluvione.

Bayley si sta mobilitando concretamente per aiutare le famiglie colpite dalle recenti alluvioni lampo nel Texas centrale. Su Twitter, la WWE Superstar ha annunciato che metterĂ all'asta la sua ring gear indossata durante l'episodio di Monday Night Raw del 23 giugno. L'intero ricavato sarĂ destinato alle famiglie colpite dall'alluvione mortale che ha colpito la contea di Kerr la scorsa settimana: "Metterò all'asta questa ring gear. Tutto il ricavato andrĂ direttamente alle famiglie colpite dalla tragica tragedia avvenuta al campo estivo femminile Camp Mystic. Restate sintonizzati per il link all'asta che arriverĂ questa settimana, grazie " I'll be putting this gear up for auction.