La Serie A va a basso regime per questo funziona bene l’usato sicuro Dzeko Immobile Bernardeschi

alla ricerca di un ritorno alle origini e alla propria identità. La Serie A, infatti, si conferma come un mondo di emozioni familiari, dove il talento consolidato e i volti noti ancora una volta fanno da protagonisti, riaccendendo la passione dei tifosi e ridando linfa a un calcio che non smette di sorprendere con il suo spirito autentico.

L'Italia del calcio non dimentica i suoi amori passati. Edin Džeko a Firenze, Immobile a Bologna, Bernardeschi di ritorno dalla Mls, Morata in viaggio verso Como, Insigne pronto a rientrare: il mercato italiano sembra sempre più una rimpatriata nostalgica, dove l'usato sicuro vale più del rischio. In un campionato che ormai funziona a basso regime – come spiega Repubblica – si torna dove si è stati bene, si prova a dare ancora qualcosa, anche solo per sentirsi di nuovo a casa. La Serie A, più che una fucina di talenti, è diventata una stazione di ritorno lento ma comodo.

