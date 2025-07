castellarano mai domo e il villa minozzo si mangia le mani

Una partita emozionante tra Castellarano Mai Domo e Villa Minozzo si chiude in pareggio, lasciando i tifosi con il fiato sospeso. Le due squadre hanno dato tutto sul campo, dimostrando passione e determinazione. Un match che ha regalato azioni spettacolari e improvvisi colpi di scena, confermando quanto il calcio possa essere imprevedibile e coinvolgente. Il risultato finale è un vivido esempio di come lo sport sappia unire e dividere, facendo gridare al gol...

VILLA MINOZZO 3 CASTELLARANO 3 VILLA MINOZZO: Grasselli, Casini, Vasirani, Dessena, Messori, Uggè, Zaoui (25'st Merciadri), Bertoia (15'pt Coriani), Ricci (1'st Tessitori), Spinola, Caniparoli. A disp.: Lugari, Ferrari, Favali, Sorbi. All.: Canovi CASTELLARANO: A.Peddis, Leghouris, Costantini, Viviroli, Ferri, Barone, Bertolani, Galli, M.Peddis, Teneggi, Rubbiani. A disp.: Mambelli, Belfasti, Riviera, Marchetti. All.: Dallari Arbitro: Bonafini (Apice e Carretti) Reti: Dessena (V) al 10'pt, Rubbiani (C) al 25'pt e al 10'st, Caniparoli (V) al 35'pt, Spinola (V) al 28'st, Barone (C) al 32'st. Note: nei Giovanissimi pareggio per 2-2.