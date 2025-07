Bomba d’acqua su Milano Donna muore schiacciata da un albero caduto

Doppia bomba d?acqua su Cerreto d?Esi: strade e garage allagati. Il Comune apre il Coc - Una violenta doppia bomba d'acqua ha colpito Cerreto d'Esi, causando allagamenti in strade e garage. In risposta all'emergenza, il Comune ha attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) per gestire la situazione.

