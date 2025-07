Osimhen non lascia la casa a Istanbul | indizio sul futuro? Il Galatasaray spera ancora

Victor Osimhen rimane a Istanbul, alimentando speranze e dubbi sul suo futuro. La recente decisione del calciatore di non lasciare la città rappresenta un indizio cruciale per i tifosi del Galatasaray, che continuano a sognare un suo ritorno o permanenza. Ma cosa riserverà il destino per l’attaccante? Il mistero si infittisce, lasciando spazio a molteplici scenari ancora da svelare.

Il Corriere dello Sport di oggi torna a parlare di Victor .

Osimhen alla Juve, l’annuncio non lascia dubbi: i contatti sono continui - Victor Osimhen alla Juventus: un annuncio che scuote il calciomercato! I contatti tra le parti sono incessanti, e le notizie su questo trasferimento continuano a susseguirsi.

Osimhen dice sì al Galatasaray, ma il Napoli non fa sconti Victor Osimhen ha scelto: vuole restare al Galatasaray, club con cui ha vinto la Superlig e chiuso da capocannoniere con 26 reti (37 in totale). Lo riferisce il Corriere dello Sport, spiegando che il N Vai su Facebook

Osimhen è un giocatore agli ordini del Napoli: lui sogna la Premier ma la Premier non sogna lui (Gazzetta); Il Fenerbahçe domina ma il Galatasaray resiste: Mourinho resta a -6 da Osimhen; Osimhen segna ma non basta, Galatasaray pessimo anche in casa: eliminato malamente in Europa League.

Osimhen, il Napoli aspetta solo il Galatasaray: il dettaglio sulla casa che conferma tutto - Il club azzurro è al lavoro per cercare di cedere l'attaccante nigeriano alle proprie condizioni e prendere poi una punta ... Come scrive corrieredellosport.it

Galatasaray, Osimhen lascia Istanbul e vola in Nigeria: il motivo - MSN - L'attaccante del Galatasaray, infatti, ha firmato col suo nuovo club in prestito, ha salutato i nuovi tifosi ... Si legge su msn.com