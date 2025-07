Torino visite mediche per Ismajli | filmato dettagli e retroscena – VIDEO

A Torino si accendono i riflettori su Ardian Ismajli, il nuovo acquisto che sta facendo parlare di sé. Le visite mediche sono state ufficialmente avviate, segnando l’inizio di una nuova avventura per il difensore. Scopri tutti i retroscena, i dettagli esclusivi e il filmato dell’arrivo dell’ex Empoli, in un’operazione ricca di sorprese e aspettative. Torino si prepara a vivere il suggestivo “Ismajli day”: ecco cosa c’è da sapere.

Torino, iniziate le visite mediche per Ardian Ismajli, ecco il filmato dell’arrivo dell’ex Empoli, i retroscena e tutti i dettagli dell’operazione (Lorenzo Bosca – Inviato a Torino). L’avevamo raccontato in precedenza sulle colonne di CalcioNews24 che oggi, lunedì 7 luglio 2025, in quel di Torino sarebbe stato l’Ismajli day. Questa mattina infatti – poco dopo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, visite mediche per Ismajli: filmato, dettagli e retroscena – VIDEO

In questa notizia si parla di: torino - visite - mediche - ismajli

David Juve, accordo raggiunto nella notte: sarà un nuovo calciatore bianconero! L’attaccante vola a Torino per visite mediche e firma. Tutti i dettagli - Notte di grandi emozioni per i tifosi bianconeri: la Juventus ha ufficializzato l'ingaggio di Jonathan David, il talento canadese che si prepara a sbarcare a Torino.

Torino, Ismajli pronto per le visite mediche: il difensore arriva a parametro zero Vai su X

ISMAJLI RIMANE IN SERIE ? Dopo Anjorin, il Torino chiude anche per Ismajli. Il difensore centrale svincolato dopo la fine del suo contratto con l’Empoli. Il classe ’96 si sottoporrà alle visite mediche nella giornata di lunedì 7 luglio. Lo prenderai al fanta? Vai su Facebook

Torino, Ismajli è arrivato in città per le visite mediche | VIDEO; Torino, Ardian Ismajli è arrivato in città: visite mediche in corso per il difensore albanese; Torino, un altro colpo è in arrivo: l'ex Empoli Ismajli in città per le visite.

Torino, un altro colpo è in arrivo: l'ex Empoli Ismajli in città per le visite - Dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi l'acquisto del centrocampista Tino Anjorin, prelevato dall'Empoli per 4,5 milioni di euro e che ha firmato un contratto fino a giugno 2029, il Torino è ... Si legge su calciomercato.com

Toro, ecco Ismajli: il difensore è in città, ora le visite mediche - Dopo Tino Anjorin, infatti, anche Ardian Ismajli è pronto a vestirsi di granata. Secondo torinogranata.it