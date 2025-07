Kelly Juve non si esclude la cessione! La svolta dopo il Mondiale per Club negli Stati Uniti | il nuovo scenario sull’inglese

Il futuro di Lloyd Kelly alla Juventus resta incerto: la cessione potrebbe materializzarsi dopo il Mondiale per Club negli Stati Uniti, segnando una svolta nel calciomercato bianconero. La società sta attentamente valutando questa possibilità , con l'ipotesi che il difensore inglese, acquistato a circa 25 milioni di euro, possa partire per fare spazio a nuove strategie. La decisione definitiva dipenderà da vari fattori, ma il mercato si muove rapidamente e la Juventus non esclude alcuna opzione.

Kelly Juve, non si esclude la cessione! La svolta dopo il Mondiale per Club negli Stati Uniti: il nuovo scenario sul difensore inglese ex Newcastle. Il calciomercato Juve  sta valutando la possibilità di cedere Lloyd Kelly, difensore inglese che è stato acquistato per una cifra complessiva di circa 25 milioni di euro. Come riportato dal Corriere dello Sport, la decisione di lasciar partire il giocatore dipenderà dalle offerte che arriveranno nelle prossime settimane. Dopo alcune difficoltà evidenziate durante la stagione, in cui Kelly non ha trovato sempre spazio da titolare, il club bianconero potrebbe decidere di fare a meno del difensore, qualora dovessero arrivare proposte congrue.

